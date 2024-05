Richard Plugge komt met krasse uitspraak over Giro-winst van Tadej Pogacar

Zonder problemen zal Tadej Pogacar zondag voor het eerst de Giro winnen. De Sloveen kreeg amper weerstand van zijn concurrenten.

Met al vijf ritzeges op zak en een voorsprong van bijna acht minuten heeft Tadej Pogacar de Giro al zonder problemen overleefd. De Sloveen zal zaterdag wellicht nog eens willen uitpakken in de voorlaatste rit.

Het scenario van een dominante Pogacar in de Giro werd vooraf al voorspeld. In de eerste rit greep de Sloveen nog naast de roze trui, maar sinds de tweede rit draagt Pogacar de leiderstrui in zijn eerste Giro.

Geen tegenstand voor Pogacar in Giro

Met Geraint Thomas en Daniel Martinez zijn er wel goede concurrenten aanwezig in de Giro, maar de echt grote namen ontbreken toch. Dat vindt ook Richard Plugge, de grote baas bij Visma-Lease a Bike.

"Ik denk dat de Giro een Remco Evenepoel, Primoz Roglic of Jonas Vingegaard mist. Iemand om écht de strijd mee aan te gaan. Die is er jammer genoeg niet. In de Tour zullen we pas zien wat het echte niveau is."

Of Visma-Lease a Bike in de Tour zal kunnen rekenen op Jonas Vingegaard is nog altijd niet zeker. De Deen revalideert nog altijd van zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland, de Dauphiné slaat hij al zeker over.