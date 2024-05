Tadej Pogacar heeft opvallende boodschap voor zijn grote concurrent Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar is goed op weg om zijn eerste Giro in zijn carrière te winnen. In de Tour gaat hij opnieuw voor de eindzege, al dan niet met zijn grote concurrent Jonas Vingegaard aan de start.

Terwijl Tadej Pogacar zich amuseert in de Giro met onder meer vijf ritzeges, is Jonas Vingegaard nog altijd aan het revalideren na zijn zware val in de Ronde van het Baskenland. De Deen brak daarbij zijn sleutelbeen en enkele ribben.

Vingegaard hield echter ook een gekneusde long en een klaplong over aan zijn val, waardoor hij lang in het ziekenhuis moest blijven in Spanje. De Deen is ondertussen wel weer aan het trainen in de Spaanse zon.

Pogacar heeft boodschap voor Vingegaard

Of Vingegaard zal deelnemen aan de Tour is echter nog niet duidelijk. Zijn grote concurrent Tadej Pogacar had nog een boodschap voor hem. "Vorig jaar was ik ook niet op mijn best, maar ik deed wel nog lang mee voor de eindzege."

"Je weet nooit wat er kan gebeuren, in één klap kan alles weer veranderen. Maar ik denk dat Jonas toch topfit zal zijn in de Tour, dus ik verwacht hem op zijn best", stelde Pogacar nog bij Cycling Pro Net.

De voorbije twee jaar moest Pogacar telkens het onderspit delven tegen Vingegaard. Het is alweer van 2021 geleden dat de Sloveen nog eens de Tour kon winnen. Pogacar en Vingegaard hebben elk twee Tourzeges op hun palmares staan.