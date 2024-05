Wereldkampioene Lotte Kopecky klaar en duidelijk: "Een keuze van het verstand"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky rijdt met de Ford RideLondon Classique haar eerste koers sinds Luik-Bastenaken-Luik. Voor de wereldkampioene de start van haar erg drukke zomer.

Van 21 april is het geleden dat Lotte Kopecky nog eens een koers reed. Ze nam na Luik-Bastenaken-Luik een week vakantie, om daarna stages af te werken in Spanje en op Lanzarote. Nu is Kopecky weer klaar voor de strijd.

De wereldkampioene rijdt in Groot-Brittannië de Ford RideLondon Classique (24 tot 26 mei) en daarna de Tour of Britain (6 tot 9 juni). Daarna rijdt Kopecky de Belgische kampioenschappen en de Giro (7 tot 14 juli).

In het laatste weekend van juni rijdt Kopecky ook nog de International Belgian Track Meeting in Gent, waar ze de scratch, puntenkoers en het omnium zal afwerken. Tussen haar wegwedstrijden door zal Kopecky ook nog trainingen op de piste afwerken.

Geen Tour voor Kopecky

Wat niet op het programma van Kopecky staat is de Tour. De wereldkampioene werd vorig jaar nog tweede, maar kiest dit jaar vol voor de Spelen. "Een keuze van het verstand. De Tour begint de dag na het omnium op de Spelen", zegt ze bij HLN.

"Mijn seizoen stopt ook niet na augustus. In plaats van mij volledig uit te wringen in de Tour, lijkt het mij beter om er na de Spelen even de riem af te halen en toe te werken naar het WK", stelt Kopecky nog.