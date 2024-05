Wout van Aert komt met uitstekend nieuws na zijn rentree in het peloton

Wout van Aert reed donderdag zijn eerste kilometers in het peloton sinds zijn zware val in Dwars door Vlaanderen. Hij heeft daarvan goed kunnen herstellen, want daar was nog wat schrik voor.

Van Aert zette zich op zo'n twee kilometer aan de kant in de eerste rit in de Ronde van Noorwegen. Hij reed even tegen het achterwiel van een voorligger en verloor daarna zijn momentum. Van Aert kwam drie minuten na Nys binnen.

Er was nog de vraag of Van Aert goed zou herstellen van zijn eerste kilometer in koers. "Het was wel oké, ik ben goed hersteld van gisteren dus dat is wel positief", zei Van Aert voor aanvang van de tweede rit bij Het Nieuwsblad.

De rit met de auto naar de start was wel een heuse uitdaging voor Visma-Lease a Bike. Van Aert had daardoor bij de ploegenpresentatie zijn wedstrijduitrusting nog niet aan.

Van Aert offert zich op voor ploegmaat

Van Aert verwacht niet dat hij in de tweede rit zal meespelen voor de zege. "De slotklim is nog een stuk lastiger dan gisteren en nog veel langer. We hebben gisteren wel gezien dat Bart Lemmen onze beste kaart is."

En dus zal Van Aert zich in de finale uitsloven voor Lemmen. Op de slotklim zal Van Aert het opnieuw rustiger aan doen. "Of ik de rit van gisteren nog geanalyseerd heb? Niet echt. Ik heb naar de beelden van Thibau Nys gekeken en dat was heel indrukwekkend."