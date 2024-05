🎥 Grappen en grollen met tegenstanders: Wout van Aert weigert tips te geven met de glimlach op het gezicht

Wout van Aert is zijn humor zeker en vast nog niet verloren. Even dollen met tegenstanders, dat hoort erbij. En dat doet Van Aert nu in Noorwegen.

Zo, hij heeft zijn derde koersdag sinds zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen alweer achter de rug. Voordien was zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne één van de zeldzame hoogtepunten in een jaar waarin de pech hem achtervolgt. Wout van Aert zet door en laat het niet aan zijn hart komen, zo kennen we hem ook.

In Noorwegen is vriend en vijand alleszins blij dat hij erbij is. Dat geldt ook voor een ploeg als TDT-Unibet. Die benaderde Wout van Aert voor de start van de derde etappe in de Ronde van Noorwegen. Dat leverde een leuk onderonsje op, dat ook nog eens op beeld werd vastgelegd. We kunnen er dus allemaal mee van genieten.

Leuk onderonsje tussen TDT en Van Aert

"Onze volgers vragen vaak naar jou en Jelle", zegt de man van TDT-Unibet aan Van Aert in een filmpje op het X-account van Tour de Tietema. Dan gaat het over Jelle Johannink, de 27-jarige Nederlander die voor TDT-Unibet actief is in de Ronde van Noorwegen. "Dat snap ik niet", repliceert Van Aert. Daarmee is de kous niet af.

🙅‍♂️ No tips from @WoutvanAert for Jelle today.



So, we'll stick to our own plan… 😏



🇳🇴 #ToN24 pic.twitter.com/yLnwyr2Y9v — Tour de Tietema (@tourdetietema) May 25, 2024

Er volgt immers nog een vraag aan Van Aert: "Heb jij tips voor Jelle hoe hij jou kan verslaan?" Die vraag tovert een glimlach op het gezicht van Van Aert. "Neen, die ga ik niet geven", heeft de Belg van Visma-Lease a Bike zelf een subtiel antwoord klaar. Ze konden bij TDT-Unibet weinig anders dan er zich bij neer te leggen.

TDT-Unibet houdt zich aan eigen plan

"Geen tips van Wout van Aert voor Jelle. We zullen ons dan maar aan ons eigen plan houden", besloten ze.