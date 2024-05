Beeld van Mathieu van der Poel opgedoken waar zijn fans heel blij van zullen worden

Fans van Mathieu van der Poel kunnen op hun beide oren slapen: het vergaat hun held uitstekend. Aan plezier beleven geen gebrek.

Dat doet Mathieu van der Poel op allerlei manieren. Dat hij enkele dagen geleden op de golfbaan in Schilde aanwezig was om een paar balletjes te slaan met BV's haalde het nieuws. Van der Poel denkt er zelfs over na om na zijn wielercarrière deel te nemen aan enkele golfcompetities. Voorlopig blijft de focus wel op de fiets liggen.

En die krijgt effectief de nodige aandacht in de aanloop naar de Tour de France. In deze periode van het jaar vertoeft Van der Poel niet enkel in België, maar ook in Spanje. Als hij zich op Zuid-Europese wegen begeeft, is het uiteraard om in ideale omstandigheden te kunnen trainen. Dat bevalt hem duidelijk enorm goed.

Mathieu van der Poel pushing some nice kms in warm sunny weather. ☀️



📷: Paul Groenewoud / Freddy Ovett pic.twitter.com/9N8a6w10Ub — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 24, 2024

Het is zowel arbeid leveren als het fietsplezier vinden voor Van der Poel. Die mix zit helemaal goed in het gezelschap van zijn maatje Freddy Ovett. Op de pagina Van Lukas Ronald Lukacs, een wieleraccount op X, is een nieuwe foto opgedoken van een Van der Poel op training. Uiteraard in zijn regenboogtrui van Alpecin-Deceuninck.

Daar is te zien hoe Mathieu van der Poel met een brede glimlach op zijn gezicht aan het trainen is. Het gaat duidelijk om een heel gelukkige Van der Poel, die momenteel erg goed in zijn vel zit. Zijn tegenstanders uit het voorjaar weten als geen ander wat dat kan betekenen voor het koersverloop. Nu uitkijken wat het vervolg geeft.