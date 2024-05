Dat is duidelijk: Quinten Hermans onthult wat er misliep in zijn jacht op ritzege in de Giro



Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp! Vrijdag kon de vlucht van de dag wellicht een laatste keer in deze Giro strijden voor de zege. Quinten Hermans was mee, maar deed nooit mee voor de zege. Met Quinten Hermans, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Dries De Pooter zaten er vrijdag vier Belgen in de ontspanning van de dag. Die laatste moesten al snel afhaken vooraan, Hermans deed nog een poging. Op de voorlaatste klim van de dag, op zo'n 40 kilometer van de streep, moest Hermans onder meer Alaphilippe, Narvaez, Steinhauser en Vendrame laten rijden. In de finale ontplofte hij helemaal, Hermans kwam als tiende binnen op bijna 4 minuten. Hermans niet sterk genoeg "Het was lastig", zei Hermans achteraf bij Eurosport. "Ik had wel goede benen, maar die andere jongens waren zó sterk. Ze begonnen redelijk vroeg aan de finale, maar ik zat al snel op de limiet." "Ik moest heel vroeg in de koers à bloc gaan, het tempo lag zó hoog. Ik kon gewoon niet harder. Ik had graag meegedaan voor de overwinning, maar ik heb alles gegeven. Meer kan ik niet doen", stelde Hermans nog. Hermans sluit zijn Giro zo wellicht af met vier keer een plek in de top tien in een rit, voor de 28-jarige Hermans zijn beste grote ronde tot nu toe. Alpecin-Deceuninck gaat zondag nog eens voluit voor ritwinst met sprinter Kaden Groves.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur