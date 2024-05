Nathan Van Hooydonck geeft zijn hele uitgesproken mening of Wout van Aert naar de Tour de France moet gaan

Nathan Van Hooydonck kent Wout van Aert enorm goed. Of die laatste naar de Tour de France moet, daar heeft Van Hooydonck dan ook een glasheldere mening over.

Het is bekend dat Van Hooydonck deze week aan de slag is op Eurosport en bij die tv-zender kwam hij ook aan het woord over zijn ex-ploegmaat. Moet Van Aert naar de Tour gaan? "Ik vind dat hij daar thuishoort", zegt Van Hooydonck. "Hij is één van de vijf beste renners van de wereld, dus hoort hij thuis in de Tour de France."

Het moet dan ook wel binnen de mogelijkheden van Van Aert liggen, gelet op zijn herstel na Dwars door Vlaanderen. "Na deze week zal de Ronde van Noorwegen ons veel verteld hebben over hoe het met hem gaat. Hij zit eigenlijk nog in revalidatie, hij is daar niet om ritten te winnen." Daar moet Van Aert niet mee bezig zijn.

Van Aert krijgt het nog zwaar

"Hij is daar om te proberen en om stappen te zetten richting de volgende doelen, wat die ook mogen zijn. Je kunt nog zoveel trainen als je wil. We weten allemaal dat wanneer iemand anders bij je terugkeer in de koers een tempo oplegt dat je moet proberen te volgen", beseft Van Hooydonck dat Van Aert het nog zwaar krijgt.

"Op training bepaal je zelf het tempo en kan je wat gas terugnemen als het pijn begint te doen." Een wezenlijk verschil. "Tijdens deze week zullen we zien hoe goed zijn herstel geweest is. Ik denk dat hij zich bij zijn keuze ook moet afvragen: wil ik naar de Tour de France gaan als ik geen honderd procent ben?" Zeker gezien zijn status.

Van Aert blijft troef voor Visma-Lease a Bike

"Het is daar het hoogste niveau dat er is in het wielrennen, hij is het ook gewend om ritzeges te behalen in de Tour de France. Hij kan een troef zijn voor onze ploeg, ik ben dus benieuwd", verwijst Van Hooydonck naar Visma-Lease a Bike.