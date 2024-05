Renner verklapt: het geheim achter de snelle revalidatie van Wout van Aert en Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert rijdt amper twee maanden na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen opnieuw in het peloton. Volgende week doet Remco Evenepoel hetzelfde na zijn val in het Baskenland.

Bij zijn val in Dwars door Vlaanderen brak Wout van Aert zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen. Terwijl een normale sterveling daar lang van moet revalideren, koerst Van Aert twee maanden later alweer mee in Noorwegen.

Remco Evenepoel start volgende week zondag in de Dauphiné, twee maanden nadat hij zijn sleutelbeen en schouderblad brak in de Ronde van het Baskenland. Hoe revalideren renners toch zo snel?

"Ik denk dat wij inderdaad harder zijn", zegt Jenthe Biermans bij HLN. "Omdat we in een harde wereld zitten: topsport is zwaar, ook mentaal, er staan altijd mensen klaar die je plaats willen innemen."

Doelen helpen Evenepoel en Van Aert

"Dat onze algemene fysieke conditie heel goed is, helpt zeker bij het herstel. Maar een ander belangrijk element, is het hebben van een doel", stelt Biermans. Van Aert wil schitteren op de Spelen, Evenepoel in de Tour.

Ook de medische wereld staat altijd klaar voor de renners. "We krijgen veel meer ondersteuning dan een gewone patiënt, en we krijgen altijd voorrang". Zo konden Van Aert en Stuyven de dag zelf nog geopereerd worden door dokter Toon Claes.

Voor gewone mensen is dat ondenkbaar. "Alleen al doordat we zo rap behandeld en geopereerd worden, nemen we dagen voorsprong op het normale schema", stelt Biermans nog.