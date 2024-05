Wie had dat van hem verwacht? Paul Herygers krijgt stevige boete in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Paul Herygers is in de Giro actief als motorijder voor een Italiaanse journaliste. Vrijdag kreeg hij echter een stevige boete van de jury.

Voor de derde keer is Paul Herygers erbij als motorijder in de Giro. Dat doet hij dit jaar voor de Italiaanse Giada Borgato, een journaliste van de RAI. "De vrouwelijke Renaat Schotte dus", zei Herygers bij Sporza.

"Ze komt zelf ook uit het wielrennen dus ze kent het wereldje wel. Het laatste nieuwtje is dat ze samen is met een mecanicien uit het team van Pogacar", zei Herygers er ook nog over.

Herygers en Alaphilippe op de bon

Vrijdag liep het dus mis voor Herygers. Hij kreeg van de jury een boete van 200 Zwitserse frank omdat hij de instructies van de koerscommissarrissen niet goed opvolgde. Herygers mag zaterdag wel nog meerijden in de Giro.

Dat is echter niet het geval voor cameraman Frank Van der Hulst. Hij moet 500 Zwitserse frank betalen en mag zaterdag niet rijden in de twintigste rit. De reden is 'een inbreuk op de richtlijnen omtrent de bewegingen van voertuigen tijdens de koers'.

Ook Julian Alaphilippe kreeg een boete van 500 Zwitserse frank en een aftrek van 25 UCI-punten omdat hij afval weggooide op een plaats waar dat niet is toegestaan. Van de 30 UCI-punten die Alaphilippe verdiende me zijn 8ste plaats houdt hij er dus 5 over.