Wout van Aert durft volop mee te doen maar het is een andere Belg die juicht in Noorwegen!

Doet Wout van Aert het of niet, meesprinten in Noorwegen? Iedereen vroeg het zich af. Het antwoord is positief, maar Jordi Meeus was wel de snelste.

Wout van Aert had nog maar twee koersdagen achter de rug sinds zijn val in Dwars door Vlaanderen en het is nu niet dat die ideaal verlopen waren. Daarom was het een groot vraagteken of Van Aert zou meedoen in de massasprint in de derde rit in Noorwegen. Dat hij er toch voor ging, is op zich al een positief teken.

De lucht in aankomstplaats Egersund wakkerden het lef en enthousiasme bij Van Aert blijkbaar aan. Al betekende dat niet dat hij de snelste was. Van Aert kwam als vierde over de streep.

Met Jordi Meeus was het een andere Belg die naar winst spurtte. Die is niet aan zijn proefstuk toe, want hij won onder andere ook al in Parijs in de Tour de France. Bitter en Kristoff vervolledigden de top 3 in de voorlaatste rit in Noorwegen. Nog een Belg die zich liet opmerken was Sasha Weemaes: hij werd zesde.