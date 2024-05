Wout van Aert houdt zijn kaarten dicht bij de borst en spuit mist over dé grote hamvraag

Wout van Aert is niet de man die altijd in zijn kaarten laat kijken. Dé grote hamvraag rond zijn persoon is vandaag of hij gaat meesprinten in de Ronde van Noorwegen.

In de eerste plaats was het toch weer herstellen van een tegenvaller. In de tweede rit in Noorwegen werd Van Aert opnieuw met een valpartij geconfronteerd. "Ik ben een beetje stijf, maar de wonden vallen gelukkig mee", vertelt de man die deze week zijn comeback maakt een dag later aan VTM. "Ik hoop dat het snel vergeten zal zijn."

Over dan naar de orde van de dag. Hier en daar wordt gespeculeerd of het in het eerste deel van de etappe tot waaiers kan komen. "We hebben een lokale renner hier en volgens hem staat er niet te veel wind. We zullen altijd aandachtig zijn, maar ik denk dat het geen omstandigheden zijn voor waaiers", is Van Aert duidelijk.

Iedereen heeft dezelfde vraag over Van Aert

En dan de vraag die iedereen zich stelt: mengt Wout van Aert zich in de sprint? Hij start zonder verwachtingen, maar dat betekent niet dat hij zich koest moet houden. "Een sprint is altijd risky. Ik wil gewoon in de eerste plaats voelen dat alles terug goed gaat. Eerst even kijken hoe de benen zijn en dan zullen we zien", sluit Van Aert niets uit.

Maar iets bevestigen doet hij evenmin. Hij moet het alleszins niet laten vanwege het gevaar. "Het is een behoorlijk veilige finish. Het is rechttoe rechtaan op het laatste stuk. Daar kunnen we niets op aanmerken. Het zal aan hoge snelheid zijn, dat is wat een sprint is."