Wout van Aert komt met heerlijke uitspraak op nieuwe rol van Nahan Van Hooydonck

Nathan Van Hooydonck moest na een hartstilstand zijn profcarrière vroegtijd beëindigen. Hij wordt door zijn ex-collega's nog altijd gemist.

De voorbije jaren was Nathan Van Hooydonck een van de steunpilaren bij het huidige Visma-Lease a Bike. Hij hielp onder meer Jonas Vingegaard aan zijn twee Tourzeges, zelf werd hij vorig jaar nog tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne.

In september vorig jaar sloeg het noodlot toe bij Van Hooydonck. Tijdens een autorit kreeg hij een hartstilstand, met zijn zwangere vrouw naast hem. Van Hooydonck kon gereanimeerd worden, maar kreeg wel een pacemaker ingepland.

Visma-Lease a Bike mist Van Hooydonck

Daardoor moest Van Hooydonck een punt zetten achter zijn wielercarrière. Dit voorjaar reed hij voor Visma-Lease a Bike rond met VIP's, tijdens de Giro duikt Van Hooydonck op bij Eurosport als analist.

Bij Visma-Lease a Bike missen ze Van Hooydonck duidelijk nog. "Ik zie je een beetje als mijn tweede zoon", zegt ploegleider Frans Maassen. "Blijf maar uitleggen wat we doen en blijf vooral vloeken", zei Edoardo Affini in de Giro.

Als laatste was Van Aert aan de beurt. "Natuurlijk mis je ik in het peloton en op training, maar aan de andere kant ben ik blij dat er nu wat kwaliteit is bij gekomen." Het zorgde voor hilariteit in de studio. "Hij is nu nog een betere vriend", reageerde Van Hooydonck.