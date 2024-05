Wout van Aert reageert met een bijzonder positieve vaststelling in de Ronde van Noorwegen

Daar is de topsporter in Wout van Aert weer helemaal! In de Ronde van Noorwegen heeft hij voor het eerst opnieuw de hand uitgestoken naar een overwinning.

Dat het niet lukte om die binnen te halen, is lang geen drama. Wout van Aert gooide zich weer voluit. En als hij dat doet, is hij nog altijd één van de snelste mannen van het peloton. Van Aert moest slechts drie andere spurters voor zich dulden en sleepte dus een verdienstelijke vierde plaats in de wacht in de derde rit.

"Het was vooral leuk om terug te koersen", reageert Van Aert bij VTM. "Het was een simpele rit. Het was de moeite waard om het te proberen." Meestal is alleen de eerste plaats het doel. Dat was nu ook het geval, maar het is helemaal niet erg dat Van Aert daar op dit moment nog een beetje voor tekort komt.

Eigenlijk ben ik tevreden met het resultaat

"Eigenlijk ben ik tevreden met het resultaat", is voor Van Aert zelf ook het glas halfvol. "Ik zat waar ik moest zitten. Het lag aan de benen dat er niet meer in zat. Ik ben misschien ook iets minder licht dan de anderen, maar ik ben blij met mijn vierde plaats." En hij heeft toch wel een belangrijke vaststelling gedaan ook.

"Ik heb niet echt schrik gehad in het peloton. Dat is ook wel positief." Zeker weten: het is cruciaal dat Van Aert zonder twijfel in zijn achterhoofd volle bak kan koersen om binnenkort weer de strijd te kunnen aangaan voor grote prijzen. "Ik denk dat het wel goed is om mij er terug tussen te gooien."