🎥 Belgen bijten in het zand in Noorwegen: Van Aert grijpt naast ritzege, Nys zakt door het ijs

De Belgen zijn er niet in geslaagd om een drie op vier te scoren in de Ronde van Noorwegen. Jordi Meeus en Wout van Aert kwamen net tekort in de laatste rit.

Met Thibau Nys en Jordi Meeus hadden de Belgen al twee ritzeges gepakt in de Ronde van Noorwegen. In de laatste etappe hadden de Belgen opnieuw een kans op een ritzege, Nys ook nog op de eindzege.

De jonge Nys moest dan wel 25 seconden goedmaken op het Franse toptalent Axel Laurance. In en rond Stavanger was het heuvelachtig, er was dus wel iets mogelijk voor Van Aert en Nys wat de ritzege betreft.

Maar het was Laurance zelf die nog een gooi deed naar ritwinst. Samen met Mathias Vacek (Lidl-Trek- en Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) probeerde hij uit de greep van het peloton te blijven. Dat lukte niet.

Uno-X zorgde ervoor dat alles weer bij elkaar kwam, er werd gesprint voor de zege in Stavanger. Alexander Kristoff maakte het werk van zijn ploeg af, Jordi Meeus en Wout van Aert mochten mee op het podium.

Axel Laurance is eindwinnaar in Noorwegen. Thibau Nys kwam pas als 65ste over de streep op meer dan een minuut en zakt nog helemaal weg in het eindklassement. Kamiel Bonneu is wel knap negende.

Results powered by FirstCycling.com