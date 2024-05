🎥 Merlier rondt hattrick af in de Giro: excuses voor ploegmaats en bier op het vliegtuig

Tim Merlier heeft zijn hattrick compleet gemaakt in de Giro. De sprinter van Soudal Quick-Step klopte paarse puntentrui Jonathan Milan en Kaden Groves in Rome.

Jonathan Milan had al drie zeges op zijn naam staan, Tim Merlier had er voor de slotrit twee. Daar wilde hij in Rome graag nog een derde ritzege bij doen. Merlier zou de Giro dan met evenveel ritzeges afsluiten als de Italiaan.

Merlier reed al vroeg in de etappe lek en maakte een slippertje bij zijn fietswissel, maar hij kon snel terugkeren in het peloton. Milan had minder geluk, want hij reed op 9 kilometer van de streep lek. De Italiaan keerde wel nog terug.

Merlier rondde de sprint in Rome echter mooi af. Hij versnelde net voor de kasseitjes en nam die snelheid mee in een lange sprint. Milan probeerde nog wel, maar strandde op plek twee. Kaden Groves werd voor de tweede keer derde.

Excuses voor ploegmaten en bier op het vliegtuig

"Ik moet sorry zeggen tegen mijn ploegmaats", zei Merlier achteraf. Ik kon hen niet volgen vandaag. Het was heel hectisch en ik was niet samen met Van Lerberghe en Lamperti. Met nog twee kilometer te gaan probeerde Bert Van Lerberghe wat, maar ik zat niet in zijn wiel."

"Voor de mensen is het heel groot, maar voor mijzelf is het wat gek", zegt Merlier over zijn zege. "Gisteren was iedereen in het vliegtuig al bier aan het drinken. Zo’n rustige start en dan zo’n snel slot. Dit type rit is wel erg speciaal, maar als sprinter mooi om te winnen."