Gianni Vermeersch krijgt update over zijn blessure en kansen op eerste Tour-selectie

Gianni Vermeersch liep een week geleden een breukje op in zijn elleboog tijdens de Antwerp Port Epic. Hij heeft nu goed nieuws gekregen wat zijn voorbereiding op de Tour betreft.

De Antwerp Port Epic is voor Belgisch kampioen en ex-wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch altijd al een wedstrijd geweest waar hij goed presteerde. In 2020 won hij de wedstrijd, in 2022 werd hij tweede.

Dit jaar liep het echter mis voor Vermeersch. Op zo'n 30 kilometer van de streep ging hij tegen de grond, met een breukje in zijn elleboog tot gevolg. Hij kreeg van een week 'relatieve rust' voorgeschreven.

Vermeersch krijgt groen licht

Vermeersch had wel het geluk dat hij op de rollen kon blijven trainen. Omdat hij niet op hoogtestage kon vertrekken, trok Vermeersch naar een hoogtekamer in Ledegem. Daardoor kon hij het effect al even voelen.

Bij een controle bij een arts zaterdag heeft Vermeersch groen licht gekregen om weer buiten te trainen. "Daardoor zal Gianni vandaag in La Plagne aansluiten bij de rest van renners die in de voorselectie voor de Tour de France zitten."

Vermeersch kan op zijn 31ste zijn debuut maken in de Tour. In 2021 reed Vermeersch wel al de Giro uit, in 2022 deed hij hetzelfde in de Vuelta. Hij heeft dus nog altijd kans om zijn trilogie te volmaken.