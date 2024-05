Lovende woorden voor Wout van Aert, maar ook dé reden onthult waarom hij niet won

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert deed op de derde dag van de Ronde van Noorwegen mee in de sprint om de zege. Hij werd vierde, maar de winnaar had wel mooie woorden klaar voor Van Aert.

De eerste twee ritten in de Ronde van Noorwegen waren niet echt spek naar de bek van Wout van Aert. Zeker niet in zijn eerste koers na zijn zware valpartij, waarvan vooral zijn ribben hem toch nog wat parten spelen.

De derde rit lag Van Aert met een vlakke aankomst beter. Hij mengde zich zonder schrik in de massasprint. "Dat is ook positief. Het is goed dat je jezelf er zo snel mogelijk terug kan tussen gooien", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Winnen lukte dus niet voor Van Aert, hij viel als vierde net naast het podium. De sprint aan hoge snelheid lag Van Aert minder, maar het moet hem dus wel vertrouwen geven dat hij dit al kan doen.

Meeus lovend voor Van Aert

Winnaar Jordi Meeus was lovend voor Van Aert. "Ik vind het vooral fijn dat hij weer meedeed. Na zijn val vrijdag twijfelde ik of hij wel zou meesprinten." Van Aert ging even tegen de grond, met vooral een wonde aan zijn elleboog.

Van Aert nam wel geen risico's. "Hij speelde wel op veilig en kwam iets vroeger in de wind te zitten dan hij normaal zou doen. Wellicht heeft hij daar wat krachten verspeeld", stelt Meeus nog.