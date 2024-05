Nu hij weer wint: Jordi Meeus komt met duidelijke reactie op niet-selectie voor de Tour

Jordi Meeus heeft eindelijk nog eens van de zege kunnen proeven. De Belg van BORA-hansgrohe was de snelste in de sprint in de Ronde van Noorwegen.

Vorig jaar won Jordi Meeus twee keer: het Circuit de Wallonie en de slotrit van de Tour op de Champs Elysées. Sindsdien had Meeus niet meer gewonnen, maar zette hij wel enkele mooie resultaten neer in het voorjaar. Zo werd Meeus derde in Gent-Wevelgem en achtste in Parijs-Roubaix. Voor de sprinter was het uitblijven van een zege geen echt probleem. "Ik heb dit seizoen nog niet zo heel veel gekoerst", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "En als ik koerste waren het bijna allemaal grote wedstrijden. Dan wordt winnen automatisch moeilijker." Voor Meeus is de Ronde van Noorwegen ook pas de tweede rittenkoers na de Ronde van de Algarve. Geen Tour voor Meeus Een rittenkoers die Meeus dit jaar niet zal rijden, is de Tour. BORA-hansgrohe heeft met Primoz Roglic nu een kopman voor het eindklassement, waar er geen plaats meer is voor een sprinter. Meeus trekt wel naar de Vuelta. "Ik heb het goed besproken met de ploeg en ik begrijp dat ze straks alles op Roglic willen zetten. Bovendien is het sowieso niet de beste Tour voor sprinters. Ik kan er dus wel mee leven", stelt Meeus nog.