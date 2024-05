Thijs Zonneveld geeft met heel heldere reden de supporters van Wout van Aert hoop met het oog op de Tour de France

Iedereen heeft wel wat te zeggen over kans op aanwezigheid in de Tour van Wout van Aert. Zonneveld kan dan niet achterblijven.

In een aflevering van de podcast In Het Wiel werd ook even de comeback van Wout van Aert aangehaald. Die vindt dus plaats in Noorwegen. Thijs Zonneveld laat er geen twijfel over bestaan dat Van Aert daar niet top kan zijn, maar ziet 'm wel verbeteren in de loop van die rittenkoers. Dat is namelijk wat de echte toppers doen.

"Je weet niet wat voor pijntjes ze hebben, maar bij deze categorie renners zie je dat ze van koersen alleen maar beter worden. Terwijl je bij anderen ziet dat de impact van de koers er is en dat ze moe worden." Niets van dat bij Wout van Aert & co. "Bij de Van Aert's van deze wereld gaat het in wedstrijden elke dag alleen nog maar beter."

Zelfs in de Tour kan Van Aert verbeteren

Daar is Thijs Zonneveld volledig van overtuigd. Dat zou zelfs kunnen in een wedstrijd als de Tour de France, als het nodig is. "Dat zie je in de Tour ook. Als ze niet top zijn vooraf, worden ze in de Tour beter. Dan denk je: hoe kan dat?!" En toch is het zo. Goed nieuws voor de supporters van Wout van Aert die hem graag in de Tour zien.

Want de kans dat Van Aert daar werkelijk in topvorm naartoe trekt is het toch wel heel klein. Als Van Aert in de loop van de Tour sterker kan worden, is dat wel een ferme opsteker richting Olympische Spelen. Denken Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike ook zo, dan vergroot dat de kans dat hij aan de Grand Départ staat.