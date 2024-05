Tim Merlier bewierookt ploegmaat, maar knipoogt ook: "Dat gun ik hem niet"

In de laatste rit van de Giro mogen de sprinters zich nog een laatste keer uitleven. Tim Merlier is opnieuw een van de favorieten, dankzij zijn lead-out Bert Van Lerberghe.

Bij de start van de Giro hadden Tadej Pogacar en Tim Merlier elk zeven zeges op hun naam staan. Intussen zit de Sloveen al aan dertien, met de eindzege in de Giro doet de Sloveen er straks ook een veertiende bij.

Tim Merlier boekte echter ook twee zeges in de Giro en is met negen zeges nog altijd tweede in de internationale zegestand met negen. Daarmee is hij verantwoordelijk voor meer dan de helft van de 17 zeges van de ploeg dit jaar.

Van Lerberghe belangrijk voor Merlier

Merlier kan in de sprint altijd rekenen op zijn goede vriend Bert Van Lerberghe als zijn laatste man. "Hij wordt wel eens over het hoofd gezien, maar ik denk dat ik mag zeggen dat hij de beste lead-out ter wereld is", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad.

Is Van Lerberghe dan de brains en Merlier de power achter de vele overwinningen? "Die gun ik hem niet. Hij denkt al dat hij de slimste is", lacht Merlier. En hij heeft één zege in zijn achterhoofd waarmee hij Van Lerberghe kan plagen.

Vorig jaar in Parijs-Nice won Merlier de eerste rit, Van Lerberghe stond toen niet aan de start. "Die overwinning kan ik nog geregeld op tafel gooien als hij naast zijn schoenen dreigt te lopen", besluit Merlier nog.