Van der Poel en zijn witte broek: wereldkampioen legt uit hoe hij het anders doet dan Evenepoel

Mathieu van der Poel werd vorig jaar voor het eerst wereldkampioen op de weg. Iets waar de wereldkampioen naar uitkeek, vooral om de witte broek die daardoor vaak mag aantrekken.

Sinds Mathieu van der Poel op 6 augustus vorig jaar zijn wereldtitel op de weg pakte, reed de wereldkampioen nog maar elf wedstrijden. Vier keer vorig jaar, zeven keer dit jaar. Toch opvallend weinig.

Maar als Van der Poel aan de start staat in zijn regenboogtrui, dan probeert hij dat zo vaak mogelijk te doen in combinatie met een witte broek. Kort nadat hij de wereldtitel pakte in Glasgow, dacht Van der Poel er al aan.

"Ja, dat is toch wel een dingetje voor mij. Ik vind dat een mooi plaatje, zo'n witte broek", zegt Van der Poel bij Bahamontes. "En ik heb geluk: ik kom ermee weg, want laten we wel wezen: het staat niet iedereen."

Van der Poel doet het anders dan Evenepoel

Van der Poel pakte ook al uit met zijn witte broek toen hij Nederlands kampioen was. Evenepoel pakte ook soms uit met een witte broek als wereldkampioen, maar deed dat enkel als hij wist dat hij wereldkampioen zou worden.



"Daar gaat het bij mij niet van afhangen. Ik laat vooral het weer beslissen. Als het droog blijft en de zon schijnt, komt de witte broek uit de kast. Anders laat ik ze hangen. Een vuile witte broek krijg je niet meer proper."