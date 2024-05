Werden Van der Poel en Philipsen gemist? Alpecin-Deceunick slikt stevige domper in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De zegereeks van Alpecin-Deceuninck in de grote rondes is gestrand in de Giro van 2024. De ploeg van de broers Roodhooft slaagde er niet in om te winnen.

Dankzij heel wat zeges van onder meer Mathieu van der Poel dwong het toenmalige Alpecin-Fenix in 2021 startrecht af in de grote rondes dankzij een wildcard. De ploeg van de gebroeders Roodhooft liet meteen van zich spreken. Tim Merlier zorgde in rit twee van de Giro voor de eerste zege in een grote ronde. Enkele weken later won Van der Poel rit twee in de Tour en droeg hij vijf dagen de gele trui. Merlier maakte het feest compleet met een ritzege in rit drie. In de Vuelta van 2021 won Jasper Philipsen twee ritten. Sindsdien rijgt de ploeg de zeges aan elkaar in de grote rondes, sinds die Giro van 2021 won de ploeg in elke grote ronde een rit. De teller staat intussen op 20 zeges. De zegereeks van Alpecin-Deceuninck is wel gestopt in de Giro van dit jaar. Kaden Groves werd twee keer tweede en twee keer derde, maar Milan en/of Merlier waren telkens iets sneller dan de Australische sprinter. Quinten Hermans deed het met een zesde, zevende en derde plaats ook goed, maar winnen lukte dus ook niet. Aan Van der Poel en Philipsen om in de Tour een nieuwe reeks te starten voor Alpecin-Deceuninck.