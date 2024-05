Wout van Aert geeft foutje toe en is ontgoocheld na eerste podiumplaats sinds zijn comeback

Wout van Aert heeft de Ronde van Noorwegen op een goede manier afgesloten. De Belg van Visma-Lease a Bike is tevreden over zijn rentree in het peloton.

Op de eerste twee dagen van de Ronde van Noorwegen deed Wout van Aert niet mee voor de zege, maar in de laatste twee ritten mengde hij zich wel in de massasprint. Van Aert deed het goed en werd vierde en derde.

Zaterdag was het een echte vlakke sprint, zondag een sprint van 25 renners en dat lag hem beter. "Ik geloofde er vandaag echt in, maar ik zat ingesloten op 300 meter van de finish. Daardoor kon ik niet voluit sprinten. Dat is mijn eigen fout", was hij eerlijk bij HLN.



Van Aert kon toch tevreden terugblikken op zijn terugkeer in het peloton na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen twee maanden geleden. "Het heeft me vertrouwen gegeven. Het was een lastige koers, maar een goede test voor mij."

Geen pijn voor Van Aert

Van Aert is dus tevreden, maar hij vindt toch dat er nog meer inzat. "Het is mooi dat ik dat al kan zeggen. Maar goed, er is alvast veel onzekerheid weggenomen. Ik voelde dat ik steeds beter werd en het belangrijkste is dat ik geen pijn heb gehad."

Waar we Van Aert de komende weken aan het werk zullen zien, is nog niet duidelijk. Hij staat wellicht aan de start van het BK tijdrijden in Binche (20 juni) en het BK op de weg in Zottegem (23 juni). De Tour is nog een vraagteken.