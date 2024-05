Wout van Aert klaar en duidelijk over zijn gevoel bij rentree in het peloton

Wout van Aert mengde zich zaterdag voor het eerst in een massasprint in de Ronde van Noorwegen. Zondag wil hij zich opnieuw laten zien.

In de eerste twee ritten moest Wout van Aert nog passen in de finale, zaterdag mengde hij zich een eerste keer in de massasprint. Winnen lukte niet voor Van Aert, hij werd onder meer geklopt door Jordi Meeus.

In de slotrit in en rond Stavanger moeten de renners enkele lokale rondes afwerken. Daarbij moeten ze vier keer over de Grisabakken (0.6 km aan 7.5%). De top van de laatste beklimming ligt wel op bijna 30 kilometer van de streep.

"Ik hoop dat we het vandaag opnieuw gaan proberen. Het wordt een stevige etappe, op een plaatselijk circuit", zegt Van Aert bij VTM Nieuws. Van Aert wil een gooi doen naar zijn derde ritzege van het seizoen.

Van Aert tevreden over comeback

Van Aert is alleszins al tevreden met hoe zijn rentree in het peloton is verlopen. "Dit was een goede koers om opnieuw te beginnen na mijn valpartij. En een goede basis om opnieuw vooruit te kijken."

Welke wedstrijden er na de Ronde van Noorwegen nog op het programma staan van Van Aert, is nog niet duidelijk. Op het BK tijdrijden (20 juni) en het BK op de weg (23 juni) zou Van Aert wel aan de start staan.