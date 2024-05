Alexander Kristoff maakt opvallende opmerking over Wout van Aert: "Wat ben je daarmee?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alexander Kristoff won dit jaar al twee koersen. En dat doet hij allemaal zonder ook maar één dag hoogtestage.

Renners van tegenwoordig zweren allemaal bij een hoogtestage om in absolute topvorm te geraken, maar dat is zonder Alexander Kristoff gerekend. Meer zelfs.

De 37-jarige Noor, die dit jaar al de Elfstedenronde won en ook de Antwerp Epic, heeft nog nooit in zijn lange carrière een hoogtestage gedaan. En daar heeft de renner van Uno-X Mobility zijn redenen voor.

“Als je tweemaal per jaar drie weken op een berg zit, dan kan je al bijna niet meer aan tachtig wedstrijddagen geraken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Plus, ik hou ervan om te koersen.”

Normale jeugd

Hij maakt ook een opvallende vergelijking met Wout van Aert. “Zie wat Van Aert dit seizoen is overkomen. Best mogelijk dat die na zijn hoogtestage in zijn beste vorm ooit zat”, gaat hij verder.

“Maar wat ben je daarmee als je vervolgens valt en weken buiten strijd bent? Als ik straks in de eerste Tourrit val en moet opgeven, heb ik toch al twee zeges binnen.”

Hoogtestages is een opvallende trend, zelfs bij heel jonge renners. “Vandaag zijn ze junior en trainen ze al als een prof. Ze gaan zelfs op hoogtestage. Toen ik junior was ging ik nog elk weekend op stap. Voor je carrière is het eerste wellicht het beste. Maar ik heb tenminste nog een normale jeugd gekend.”