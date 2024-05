Een comeback à la Van Aert? Lotto Dstny heeft nieuws over Lennert Van Eetvelt en Florian Vermeersch

Lennert Van Eetvelt is al sinds maart out. Het toptalent van Lotto Dstny sukkelt met de knie.

Het jaar begon enorm goed voor Lennert Van Eetvelt. Onze landgenoot, amper 22 jaar oud, pakte de eindzege in de UAE Tour, maar vanaf dan ging het moeilijker en moeilijker.

Een knieblessure bleek de boosdoener te zijn en Van Eetvelt koerste al niet meer sinds begin maart. Toch lukt het niet om de oorspronkelijke planning te volgen.

“Het gaat beter met Lennert, maar zijn oorspronkelijk geplande terugkeer in de Ronde van Zwitserland komt te vroeg”, meldt sportief manager Kurt Van de Wouwer aan Gazet van Antwerpen.

“Het knieprobleem moet volledig verholpen zijn vooraleer we hem in competitie laten terugkeren. We mikken nu eerder op bijvoorbeeld de Sibiu Tour (6 tot 9 juli, red.) waar hij vorig jaar een etappe won.”

Florian Vermeersch op goede weg

Met Florian Vermeersch gaat het dan wel weer beter. In februari brak hij zijn linkerdijbeen en wachtte onze landgenoot een stevige revalidatie.

“Zijn herstel verloopt vlot, in die mate dat hij momenteel op hoogtestage is in de Sierra Nevada. Een terugkeer in augustus, zoals gepland, is zeker haalbaar en als het verdere herstel echt goed verloopt, dan zou een paar weken eerder ook kunnen.”