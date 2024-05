Lotte Kopecky doet boekje open over zegetocht van SD Worx-Protime in Londen

Drie overwinningen in evenveel dagen voor Lorena Wiebes. Met de hulp van Lotte Kopecky kroonde de Nederlandse zich tot eindwinnaar van de RideLondon Classique.

Het werd een ware demonstratie van SD Worx-Protime in het Verenigd Koninkrijk. Lotte Kopecky was de grote helpende hand voor Lorena Wiebes die drie overwinningen en de eindzege pakte.

Onze landgenote werd uiteindelijk zelf ook derde nog in het eindklassement en mocht mee de triomf van haar ploeggenote vieren op het podium.

“Ik ben trots op wat Team SD Worx-Protime in RideLondon heeft neergezet”, laat onze landgenote meteen weten in een mededeling van haar wielerploeg. “Het was een collectief sterke prestatie van het team.”

“Wat ik vooral mooi vind, is hoe we elkaar kunnen vertrouwen. Dat is de sleutel van het succes. Soms zegt je instinct iets anders, maar je moet altijd je lead-out vertrouwen en volgen. Door vertrouwen te halen uit elkaar, kun je het afmaken in zulke hectische sprints.”

De hattrick van Wiebes maakte de wereldkampioene heel erg blij, al had onze landgenote af te rekenen met de nodige pech.

“Net voor de RideLondon was ik wat ziek geweest. Zaterdag viel ik, dus dat was niet ideaal. Op deze prestatie van het team kunnen we bouwen. Hopelijk is het de voorbode van een mooie zomer”, besloot Kopecky.