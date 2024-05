Meeus pakte nog maar één overwinning in 2024: "Sinds dan wordt er anders naar mij gekeken"

Jordi Meeus pakte in de Ronde van Noorwegen een ritzege. Het was voor onze landgenoot zijn eerste overwinning van het jaar.

Jordi Meeus liet zich dit seizoen al enkele keren opmerken, maar hij moest wachten tot de Ronde van Noorwegen om effectief een ritzege achter zijn naam bij te schrijven.

Hij werd derde in de eerste rit van de Algarve, in Parijs-Roubaix was hij achtste, maar Meeus was zelf vooral blij met zijn derde plek in Gent-Wevelgem. “Daar heb ik laten zien dat ik er sta als ik er moet staan”, zegt hij in Het Belang van Limburg.

De verwachtingen bij het grote publiek liggen echter hoog en daar heeft één zege in 2023 alles mee te maken. “Ik merk ook dat er sindsdien anders naar mij gekeken wordt. Na mijn zege op de Champs-Elysées had ik dat gevoel veel minder.”

Sprinten tegen Van Aert

Die overwinning blijft automatisch aan bod komen, waar Meeus ook gaat. Zelfs bij een voorstelling in Noorwegen voor slechts een handvol mensen wordt verwezen naar de overwinning in de Tour van vorig jaar.

In Noorwegen kwam er nog dat extraatje bij dat hij de sprint won van Wout van Aert. “Ik vind het vooral fijn dat hij weer meedeed. Na zijn val vrijdag twijfelde ik of hij wel zou mee sprinten. Nu, hij speelde wel op veilig en kwam iets vroeger in de wind te zitten dan hij normaal zou doen. Wellicht heeft hij daar wat krachten verspeeld.”