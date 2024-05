Ploegleider zag wel degelijk een gemiste kans voor Wout van Aert

Wout van Aert maakte afgelopen week zijn comeback in de Ronde van Noorwegen. Het is afwachten wat de evaluatie bij Visma Lease a Bike brengt.

Na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen reed Wout van Aert de voorbije vier dagen mee in de Ronde van Noorwegen. Het was vooral de bedoeling om wat ritme op te doen en te kijken hoe het staat richting de verdere plannen dit jaar.

Toch zag ploegleider Arthur van Dongen van Visma Lease a Bike een soort van gemiste kans voor onze landgenoot. In ideale omstandigheden was er altijd veel meer van gekomen.

“In alle andere omstandigheden was de Ronde van Noorwegen Wout op het lijf geschreven”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “Dit keer wisten we dat het lastig zou zijn om mee te doen voor de overwinning.”

Tour de France voor Van Aert?

Voor onze landgenoot was het op een totaal andere manier de koers beleven. “Wout is het wel gewend om af te zien in de wedstrijd, maar niet voor de veertigste plaats. Zo was het de eerste dagen. En dan doet hij twee keer mee in de sprint. Je kunt wel zeggen dat hij op schema ligt.”

De Olympische Spelen in Parijs zijn het grote doel voor onze landgenoot deze zomer, al is het ook uitkijken of hij in de Tour de France dit jaar nog zal meerijden, als voorbereiding op wat er later nog moet komen.