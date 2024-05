Ploegmaat danig onder de indruk van eerste keer koersen met Wout van Aert

Wout van Aert reed vorige week de Ronde van Noorwegen. Dat deed hij met ploegmaten die hij niet vaak tegenkomt in grote koersen.

Eén van de renners van Visma Lease a Bike die de Ronde van Noorwegen reed was Bart Lemmen. De Nederlander werd uiteindelijk zelfs tweede in de rittenkoers.

Bij aanvang van de slotetappe stond er nog heel wat op het spel voor de ploeg. Bart Lemmen verdedigde zijn podiumplek in het algemeen klassement en verder was de ploeg van ploegleiders Frans Maassen en Arthur van Dongen ook niet kansloos voor de ritzege.

Dat werd ook duidelijk bij de eerste van vele aanvallen die de ploeg opzette. Menno Huising probeerde het op drie ronden van het einde op de beklimming van de Grisabakken. Helaas zonder succes. Koen Bouwman was even later hetzelfde lot beschoren.

Het tempo in het peloton bleef hoog en even later raakte dan toch een groep van vijftien renners weg. Hierbij ook Wout van Aert en Per Strand Hagenes. Bij het ingaan van de laatste ronde kwam alles opnieuw samen en ging Per er nog eens alleen vandoor.

Net voor de beklimming van de Grisabakken kwam het peloton terug en opnieuw wisten drie renners een kloof te slaan. Deze keer sprong Lemmen mee, maar al snel werd duidelijk dat het uitgedunde peloton terug zou komen.

Onder de indruk

Lemmen, genoot van zijn Ronde van Noorwegen. “Ik had niet specifiek een plan om de latere winnaar Laurence nog van de eindzege te houden. Ik wilde wel kijken wat er zou gebeuren als de wedstrijd zwaar gemaakt zou worden en we met enkele sterke renners weg konden komen”, vertelt hij.

Lemmen was onder de indruk“Ik had een hele goede dag vandaag en kon ook op een ontzettend sterke ploeg rekenen. Het was de eerste keer dat ik met Wout koerste en het is echt ongelooflijk hoe sterk hij is. Een plezier om mee samen te rijden”, sluit Lemmen af.