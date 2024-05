Rijdt Wout van Aert de Tour of niet? Ploegleider licht tipje van de sluier op

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft zijn comeback met succes afgewerkt in de Ronde van Noorwegen. Vraag blijft nu waar de volgende doelen liggen voor Van Aert.

Met een vierde en een derde plaats in de laatste twee ritten van de Ronde van Noorwegen heeft Wout van Aert zijn rentree in het peloton niet gemist. Van Aert had niet gemikt op resultaten, maar heeft die dus wel kunnen boeken.

Ook over het herstel van zijn blessures is Van Aert tevreden. Het valt nog af te wachten hoe zijn lichaam de komende dagen zal reageren op een eerste koers, maar het ziet er alleszins wel goed uit voor Van Aert.

Van Aert naar de Tour?

En dus rijst de vraag wat de volgende doelen zijn voor Van Aert. "Alles ligt nog open. Een hoogtestage, nog een rittenwedstrijd, de scenario’s kan iedereen zelf wel invullen", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij HLN.

Bij Visma-Lease a Bike weten ze zelf nog niet wat het wordt. Of ze willen het nog niet zeggen. Deze week wordt er geëvalueerd. Staat de Tour ook op de agenda? "Het is te vroeg om daar nu al iets over te zeggen."

"Maar het zal snel duidelijk worden", verzekert Van Dongen nog. Om dan zelf nog eens te zeggen wat hij er van denkt. "Als je het mij vraagt, hoort Wout van Aert thuis in de Tour.”