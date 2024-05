Soudal-QuickStep met grote naam én vorige winnaar naar Gullegem Koerse

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dinsdag wordt Gullegem Koerse gereden. Voor de 79ste editie pakt Soudal-QuickStep uit met een grote naam in de selectie.

Gullegem Koerse is een van de belangrijkste kermiskoersen van het jaar. Het is voor Soudal-QuickStep een belangrijke afspraak op de kalender, want de ploeg van Patrick Lefevere won de vier voorbije edities.

Vorig jaar was het Warre Vangheluwe die de zege pakte. Hij kwam solo aan, na alle andere vluchters uit de vroege ontsnapping te hebben gelost.

Ook dit jaar komt Vangheluwe aan de start van Gullegem Koerse. Hij krijgt het gezelschap van Ayco Bastiaens, Yves Lampaert, tweevoudig winnaar van Gullegem Koerse, Martin Svrcek en Jordi Warlop.

“We hebben vijf gemotiveerde en sterke renners voor Gullegem, waarvan er twee weten wat het betekent om deze mooie wedstrijd te winnen”, zegt ploegleider Dries Devenyns over de selectie op de website van Soudal-QuickStep.

“Het wordt pure koers van start tot finish, vol gas vanaf kilometer nul, dus we kijken uit naar deze afspraak”, besluit hij.