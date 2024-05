🎥 Beelden van Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke en uitspraak van Alaphilippe beroeren in Wolfpack-video

Julian Alaphilippe en Tim Merlier waren de sterke mannen van Soudal Quick-Step in de voorbije Giro. Daar mag dan ook met tevredenheid op teruggeblikt worden.

Dat doet Soudal Quick-Sep met een heerlijke video op zijn sociale media, met uiteraard tal van beelden van al die mooie momenten in de loop van de voorbije Giro. Met onder meer dus de ritzege van Julian Alaphilippe en maar liefst drie ritzeges voor Tim Merlier. Vier ritzeges in totaal, dat is een prachtig bilan voor de ploeg.

Zeker als je ook nog in overweging neemt dat Jan Hirt naar een verdienstelijke achtste plaats reed in het algemeen klassement. Dit alles komt uiteraard aan bod in de video. Begeleid ook van verschillende uitspraken die in de loop van deze Giro gedaan zijn. Ook in de ploegleiderswagen zijn schitterende momenten beleefd.

Wolfpack is terug

"Ja, de Wolfpack is terug", is onder meer op een gegeven moment te horen. En aan het eind van het filmpje zijn uitspraken op de laatste Giro-dag te horen van Julian Alaphilippe. De tweevoudige wereldkampioen beroerde toch wel door wat hij te zeggen had over zichzelf en Tim Merlier, die ook naast de koers iets gemeeenschapelijk hebben.

"We hebben beiden een jong kindje. Het zal een mooie dag zijn om terug naar huis te keren", keek Alaphilippe na drie weken koers wel uit naar zijn thuiskomst. Het blijft niet te onderschatten dat veel renners voor drie weken of vaak langer weg zijn van hun gezin. Het blijft een feit dat de topsport allerlei opofferingen vraagt.

Merlier geniet met Jules en Cameron Vandenbroucke

Dat de uitspraak van Alaphilippe gepaard gaat met beelden van Tim Merlier met zoontje Jules en partner Cameron Vandenbroucke, maakt het een des te mooier einde van de video.