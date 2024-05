Belgische toptrainer Alpecin-Deceuninck gaat geheimen onthullen achter de successen van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel heeft samen met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck al vele successen behaald. Een uitstekende entourage is daar niet vreemd aan.

Zo heeft het kamp van de broers Roodhooft in 2019 een trainer als Kristof De Kegel kunnen strikken, terwijl die laatste voordien coach was bij Veranda's Willems-Crelan en dus ook samenwerkte met Wout van Aert. Bij Alpecin-Deceuninck is De Kegel ondertussen Head of Performance geworden. En die prestaties zijn er niet op geminderd.

Met name de zeges van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix springen in het oog. Kristof De Kegel zal hierover een betoog houden op Hyperautomation 2024, staat te lezen op de site van het evenement. Hyperautomation 2024 is een congres voor bedrijven over technologische innovatie.

Data-analyse in de koers

De Kegel is dus één van de sprekers op het congres en zal gedetailleerd ingaan op de data-analyse en geavanceerde technologieën in de koers en hoe die een rol spelen in het verfijnen van trainingsregimes en tactieken. Hij zal inzichten bieden waar zowel profs als liefhebbers wat aan hebben, belooft de organisatie.

Het zal alleszins interessant zijn wat daar verteld wordt, want iedereen wil uiteraard wel weten wat er schuil gaat achter al die triomfen van Mathieu van der Poel. Geen enkele renner is in de laatste jaren immers beter in staat om te pieken richting zijn allergrootste doelen. Weinig koersen en veel prijzen pakken, is de VDP-manier geworden.

De Van der Poel-manier

Het congres gaat door op 12 juni 2024 in het Nederlandse dorpje Groenekan, in de provincie Utrecht. Wie niet tot de doelgroep behoort kan het ook bijwonen, maar moet daar dan wel een bepaald bedrag voor neertellen.