Dat zal enorm veel deugd gedaan hebben: Wout van Aert heeft ook in Ronde van Noorwegen Belgische steun gekregen

De steun voor Wout van Aert is nog niet gaan liggen. Hij heeft in de Ronde van Noorwegen zijn rentrée gemaakt. Ook in Scandinavië is het thuisland hem niet vergeten.

Vele wielerliefhebbers hebben de afgelopen dagen op de voet gevolgd welke prestaties Van Aert kon leveren bij zijn terugkeer in het peloton. Die balans is gemiddeld, maar Van Aert sprak na de Ronde van Noorwegen toch over een toename qua vertrouwen en een goede test. Kortom, de koers heeft opgeleverd waar hij op hoopte.

Van Aert zal ook met veel plezier gemerkt hebben dat hij nog altijd erg geliefd is. Dat blijkt ook uit de interesse van de fans. Er is een foto opgedoken op X van Wout van Aert die voor of na één van de ritten in de Ronde van Noorwegen poseert met twee fans. Die steken hun bewondering niet onder stoelen of banken.

De jongen droeg een shirt met de afbeelding en naam van Wout van Aert op. De dame op de foto droeg een shirt van Team Belgium en had ook nog eens de Belgische vlag rond zich hangen. Het is duidelijk: wie hem voor zijn val in Dwars door Vlaanderen in het hart droeg, is Wout van Aert zeker en vast nog niet vergeten.

Dat hij ook in het verre Noorwegen Belgische steun geniet, zal Van Aert absoluut deugd hebben gedaan. Hoezeer de fans hem ook een hart onder de riem willen steken, het zal in de komende weken wel cruciaal zijn voor Van Aert dat hij zelf op de fiets kan ervaren dat hij qua conditie grote stappen vooruit zet.