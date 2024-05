De situatie met Wout van Aert heeft er zwaar ingehakt, maar het glas is voor Visma-Lease a Bike toch weer halfvol

De lucht is wat opgeklaard voor Visma-Lease a Bike. Er was die hele situatie rond Wout van Aert die een groot deel van het voorjaar miste en de pech bleef maar komen. Dan is het niet slecht als je de Giro kunt verlaten met een ritzege op zak.

Ze zullen bij Visma-Lease a Bike aanvankelijk gedacht hebben om eind mei al een grotere oogste te kunnen voorleggen. Maar Van Aert is net teruggekeerd en in de Giro heeft Visma-Lease a Bike zich kranig verweerd, ondanks de pech waar het ook daar mee te maken kreeg. Er kan dus weer wat positiever gesproken worden.

Dat is duidelijk te merken in het relaas van ploegleider Marc Reef bij In De Leiderstrui. "De zon schijnt sowieso bij ons en als we terugkijken op deel één van het jaar, ondanks dat we meer wilden: we winnen hier in de Giro wel gewoon een rit en er zijn maar acht of negen teams die dat hebben gedaan." Dat klopt als een bus.

We mogen al blij zijn met wat we hebben

"Dat geldt ook voor de rest van ons seizoen: het had nóg mooier kunnen zijn, maar we mogen zeker niet klagen. We hebben supermooie resultaten behaald en heel veel gewonnen, ook grote wedstrijden. We mogen al blij zijn met wat we hebben." Onder het motto: win maar eens een koers, zoals José De Cauwer altijd zegt.

Bij Visma-Lease a Bike koesteren ze dus wat ze wél hebben kunnen binenhalen. In de Giro was het sprinter Olav Kooij die voor een ritzege zorgde, vooraleer hij moest opgeven.