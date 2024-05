Grondige verandering voor Remco Evenepoel en daar zullen zijn fans enorm blij mee zijn

Nieuws waar de Belgische fans van Remco Evenepoel blij van zullen worden, heeft te maken met een grondige verandering. Een verandering van omgeving namelijk. Zijn Belgische fans kunnen hem weer spotten langs onze wegen.

Op zijn Strava-account zijn de activiteiten van Remco Evenepoel goed op te volgen. De voorbije weken vertoefde de klassementsman van Soudal Quick-Step op hoogtestage in de Sierra Nevada om zich voor te bereiden op de Tour de France. Elke dag pakte hij uit met een update over hoe zijn training juist verlopen was.

Heel interessant om in de gaten te houden. Ook maandag heeft Evenepoel nog de gegevens van een nieuwe trainingstocht online geplaatst. En wat bleek? Die heeft niet plaatsgevonden in de Sierra Nevada. De hoogtestage daar bleef beperkt tot 20 dagen. Remco Evenepoel is inmiddels teruggekeerd naar België.

Evenepoel op bekende wielerplekken

Zijn meest recente training was een kort ritje van 60,3 kilometer. Tijdens het afleggen van deze kilometers passeerde Evenepoel onder meer langs Ninove en Geraardsbergen. Dat zijn plaatsen die ook in het Vlaamse voorjaar al eens de revue passeren in de huiskamers van de wielerfans. En nu in de trainingen van Evenepoel.

De Belgische kampioen was zich er ook van bewust dat het niet de meest intensieve dag was. "Veel geklets, weing gefiets", had hij blijkbaar wel goed gezelschap. Logisch gevolg was dat ook het afgelegde hoogteverschil behoorlijk beperkt bleef met 398 hoogtemeters. Na minder dan 2 uur zat zijn ritje op Belgische bodem er weer op.