Soudal - Quick Step mag juichen na verregende Gullegem Koerse

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In het West-Vlaamse Gullegem stond alweer de 80e editie van Gullegem Koerse op het programma. De editie van 2024 werd er eentje in weer en wind, waarbij een klein groepje voor de zege mocht gaan strijden. Soudal - Quick Step mocht uiteindelijk juichen met een knappe zege voor een Slowaak.

Gullegem Koerse? Dat is elk jaar opnieuw een enorme belevenis in West-Vlaanderen. De 80e editie van Gullegem Koerse - een echte kermisklassieker - werd er eentje met heel wat regenval en een verrassende winnaar.

Zeventien rondjes, in totaal goed voor zo'n 175 kilometer. Dat is het principe van Gullegem Koerse, een echte kermisklassieker. Maar wel eentje met toch elk jaar opnieuw een interessant deelnemersveld en dat was ook anno 2024 niet anders.

© photonews

Yves Lampaert en Oliver Naesen waren misschien wel de meest in het oog springende namen. In een verregende editie wisten zes renners zich uiteindelijk los te maken van de rest, met daarbij dus ook Lampaert en Naesen.

Martin Svrcek maakt het ploegenspel helemaal af

Ook Julien Vermote, Lionel Taminiaux, de Australiër Jensen Plowright en de Slowaak Martin Svrcek waren mee. Die laatste speelde het ploegenspel met Lampaert en vertrok op vier kilometer van de streep solo.

In de slotfase richting Café 't Katje op de Schuttershoflaan haalden ze hem niet meer bij. Ploegmaat Yves Lampaert, die zelf al twee keer won in Gullegem, maakte het feestje compleet met de tweede plaats, Lionel Taminiaux maakte het podium compleet.