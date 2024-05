Van Avermaet opgevolgd in 2021 en nu al zeker dat er nieuwe olympische kampioen komt, België zal hopen op Van Aert

Dat hij olympisch kampioen kon worden, zal altijd als het hoogtepunt in de carrière van Van Avermaet beschouwd worden. Hij werd opgevolgd in 2021 en later dit jaar zal er weer een nieuwe naam op de erelijst met olympische kampioenen komen.

Daar bestaat nu al honderd procent zekerheid over. Richard Carapaz, die in 2021 in Tokio de olympische titel veroverde, trekt immers niet naar de Olympische Spelen in Parijs. Niet omdat hij dat niet wil, wél omdat de federatie van zijn land er voor gekozen heeft om een andere renner af te vaardigen. Pijnlijk voor Carapaz.

Die kan het argument maken dat hij als titelverdediger recht had op een nieuwe deelname en heeft zijn land Ecuador ook heel wat UCI-punten bezorgd. Het zadelde de Ecuadoriaanse wielerbond op met kopzorgen, omdat het maar één renner voor de Olympische Spelen in Parijs kon aanduiden die de wegrit en tijdrit zou rijden.

Narvaez en niet Carapaz naar Spelen

De keuze is gevallen op Jhonatan Narvaez. Daar valt vooral op basis van zijn recente sportieve prestaties wel wat voor te zeggen. Narvaez was één van de opvallende figuren uit de Giro. Hij veroverde de roze trui door verrassend de openingsetappe te winnen en was nadien in nog eens 3 ritten goed voor een top 5-notering.

Bovendien was Narvaez eerder dit jaar Ecuadoriaans kampioen geworden en eindigde hij als zesde in de E3 Saxo Classic. Kortom: het is een man die wel op verschillende terreinen uit de voeten kan en met het oog op Parijs denkt Ecuador mogelijk dat het parcours hem beter zal liggen dan Carapaz, die toch vooral een klimmer is.

Van Aert wellicht kopman voor België

In elk geval is het wel een opvallende beslissing in aanloop naar de Spelen. Na Greg Van Avermaet in 2016 en Richard Carapaz in 2021 zal weer een andere naam olympisch goud pakken. België zal hopen dat Wout van Aert dit voor mekaar krijgt. De Spelen zijn het volgende grote doel van Van Aert dit seizoen.