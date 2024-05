Opnieuw koers op televisie: Soudal-QuickStep wil daags na Gullegem Koerse opnieuw schitteren

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vandaag wordt de 83ste editie van Franco-Belge gereden. De koers is live te volgen op het kanaal van Sporza.

Goed nieuws voor de wielerliefhebbers. Sporza brengt vandaag het liveverslag in beeld van de Circuit Franco-Belge.

Ook Yves Lampaert is van de partij, net als dinsdag in Gullegem Koerse. Hij doet dat evenwel met een heel jonge équipe van de ploeg van Patrick Lefevere.

“Het peloton trekt van Tournai naar Mont-de-l’Enclus over bijna 191 kilometer en meer dan een dozijn heuvels”, schrijft Soudal-QuickStep over de laatste koers van de maand mei op zijn website.

Ayco Bastiaens, Gil Gelders, Antoine Huby, Yves Lampaert, William Junior Lecerf, Martin Svrcek en Jordi Warlop vormen het zevental dat gaat starten namens Soudal-QuickStep.

Opvolger voor Arnaud De Lie

“Het wordt een lastige koers. De heuvels kunnen voor afscheiding zorgen en stevige verschillen veroorzaken. Er zal veel aangevallen worden, maar we hebben vertrouwen in onze kansen. We starten met een sterke en gemotiveerde ploeg”, aldus Soudal-QuickStep sportdirecteur Wilfried Peeters.

Vorig jaar ging de overwinning in de Franco-Belge naar onze landgenoot Arnaud De Lie. Yves Lampaert werd toen achtste in de eindstand, zijn toenmalige ploegmaat Florian Sénéchal was met een vijfde plek de beste renner van het ensemble van Lefevere.