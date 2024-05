Renner van Lotto-Dstny is kandidaat bij verkiezingen: "Renners zitten met dezelfde zorg"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Volgende week zijn het verkiezingen. Het wordt ook een belangrijke dag voor Florian Vermeersch.

Florian Vermeersch is al sinds 2018 gemeenteraadslid en is ook nu kandidaat bij de Open VLD voor Lochristi-Wachtebeke. “Een leuke en leerrijke periode, maar toen ze onlangs vroegen of ik het weer wou doen, heb ik getwijfeld”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Ik ben aan het revalideren van een dijbeenbreuk en wil graag veel koersen in het najaar, net in de periode van die verkiezingen... Nadat ik van enkele partijleden de geruststelling kreeg dat er geen druk op mij zal liggen, heb ik toch toegehapt.”

Vermeersch wil na zijn carrière als wielrenner een versnelling hoger schakelen in de politiek, maar het nu niet meer volgen zou een ramp betekenen voor zijn dossierkennis.

Veel N-VA in het peloton

Politiek leeft ook bij de renners in het peloton, zo geeft Vermeersch nog mee. Hij voelt dat er één grote ergernis enorm leeft bij renners.

“Wielrenners vinden bijna allemaal dat ze te veel belastingen betalen, dus het zal eerder naar de rechtse kant neigen. Ik weet niet of Open Vld het heel goed zou doen. Ik gok dat N-VA de meeste stemmen zou halen, maar sowieso zou het peloton wel een goeie afspiegeling zijn van de maatschappij qua politieke keuze.”