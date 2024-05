Trainer van Evenepoel doet plannen uit de doeken: "Een welgekomen afwisseling"

Van 2 tot en met 9 juni is Remco Evenepoel te zien in de Dauphiné. Trainer Koen Pelgrim verklapt wat daarna de bedoeling is richting Tour de France.

Zondag staat Remco Evenepoel aan de start van de Dauphiné, een veel gekozen voorbereiding bij heel wat renners richting de Tour de France die eind juni in het Italiaanse Firenze van start gaat.

Het plan is om na de Dauphiné nog elf of twaalf dagen in de Alpen te blijven voor een voorbereidingsstage richting de Tour de France.

“De Sierra Nevada kent hij nu wel op zijn duimpje, hij heeft er alle wegen gezien. In die zin zullen de Alpen voor een welgekomen afwisseling zorgen”, vertelt trainer Koen Pelgrim aan Het Nieuwsblad.

Geen BK tijdrijden

“Ook omdat hij de stage kan combineren met nog een paar verkenningen van Alpenetappes in de Tour. Het is alleen hopen op even mooi weer als in Spanje, maar in de tweede helft van juni zou dat in principe wel oké moeten zijn.”

Het is de bedoeling dat de intensiteit de hoogte ingaat. “De focus qua trainingsarbeid verandert niet, al zullen de fietstochten na een Dauphiné met redelijk veel intensiteit misschien wel weer wat langer uitvallen.”

Op 23 juni rijdt onze landgenoot nog het Belgisch kampioenschap op de weg. Dat wordt in Zottegem gereden. Het BK tijdrijden in Binche op 20 juni laat Evenepoel links liggen.