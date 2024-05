Triomftocht van Belgische toptalenten: "Heeft bij veel jonge renners de ogen geopend"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotto Dstny verraste afgelopen weekend met de vier eerste plaatsen in de Omloop voor beloften. De Belgische wielerploeg heeft duidelijk toptalenten in huis.

Robin Orins van Lotto Dstny won zondag de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften, maar ook de drie renners na hem in de rangschikking waren van zijn team.

In de Franse Alpen won Jarno Widar van Lotto Dstny dan weer de Tour des Alpes Isère. De toekomst ziet er dan ook heel erg mooi uit voor de ploeg van sportief manager Kurt Van de Wouwer.

Van de Wouwer is al jaren betrokken bij het opleidingsteam van Lotto Dstny. Nochtans is het helemaal geen gemakkelijke zaak om dat in stand te houden.

“Je mag gerust schrijven dat de concurrentie moordend is”, zegt Van de Wouwer in een interview met Gazet van Antwerpen. “Ieder team heeft tegenwoordig zijn eigen opleidingsteam. Waarom ze dan toch voor ons kiezen?”

Ogen geopend

Van de Wouwer denkt dat de verklaring daarvoor in het verleden gezocht moet worden. “Wij hebben altijd een goed imago gehad inzake opleiding en dat heeft de laatste anderhalf jaar nog een extra upgrade gekregen door de prestaties van jongens als Van Gils, De Lie, Van Eetvelt of Segaert die allemaal vanuit de eigen opleiding zijn doorgegroeid naar de profploeg.”

En die jongens krijgen allemaal hun kans op het hoogste niveau. “De profploeg draait voor meer dan vijftig procent op renners die we zelf hebben opgeleid. Dat heeft bij veel jonge renners de ogen geopend.”