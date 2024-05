UCI onverbiddelijk voor toprenner: Vier jaar schorsing

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft de Colombiaan Miguel Angel Lopez voor vier jaar geschorst.

Lopez werd betrapt op het gebruik en bezit van de verboden substantie menotropine in de weken voor de Giro van 2022. Hij vertrok toen al in de vierde etappe, wegens een dijblessure.

De UCI kreeg midden 2023 bewijsmateriaal in handen van Internationaal Testagentschap (ITA), en zij haalden dat op hun beurt bij de Spaanse Guardia Civil en de Spaanse antidopingorganisatie (CELAD).

Dat gebeurde na een controle bij de controversiële dokter Marcos Maynar die heel wat sporters zou voorzien hebben van anabole steroïden en epo.

Lopez wordt voor vier jaar geschorst. Hij zat al sinds juli vorig jaar voorlopig geschorst aan de kant. Met terugwerkende kracht gaat zijn schorsing in, tot 24 juli 2027.

De renner kan beroep aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal TAS in het Zwitserse Lausanne. Dat moet binnen de maand gebeuren.

Lopez won een etappe in de tour en drie ritten in de Vuelta tijdens zijn carrière. Hij werd derde in de Giro en de Vuelta van 2018.