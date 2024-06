'Tadej Pogacar speelt een van zijn luitenanten kwijt'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar lijkt ook de komende jaren bij UAE Team Emirates te blijven. Er ligt mogelijk een contract tot 2029 of 2030 voor hem klaar. Rest de vraag: welke helpers zullen hem ook de komende jaren bijstaan?

Bij UAE Team Emirates is er nog steeds veel budget. En dus willen ze daar ook maar wat graag in blijven zetten op de toekomst. Heel wat van de absolute renners van het dreamteam rond Pogacar moeten dan ook blijven.

Majka en Novak lijken twee van de renners die zeker moeten blijven - zij waren ook in de Giro d'Italia van grote waarde in het radarwerk van UAE Team Emirates. Over Grosschartner loopt het debat ondertussen nog.

© photonews

Er wordt ondertussen gesproken met Narvaez Ineos Grenadiers en volgens La Dernière Heure zouden die gesprekken voorspoedig verlopen. Een handtekening lijkt nog niet voor meteen, maar kan er dus zeker komen.

Einde verhaal voor Marc Hirschi?

Het team zou verder willen inzetten op de absolute jeugd en dus zeker Del Toro en dergelijke langdurig willen houden. En dus zou er hier en daar wat budget moeten worden vrijgemaakt. Slachtoffer van de zaak?

Dat lijkt Marc Hirschi te gaan worden. Die heeft wel interesse van Tudor en dus zou de Zwitser mogelijk andere oorden kunnen opzoeken. Hij was de voorbije jaren iets minder in vorm dan in zijn topjaar 2020, maar toch nog steeds een interessante pion voor Pogacar.