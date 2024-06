Opvallende quote over Remco Evenepoel: "Supergoed mag hij niet zijn"

Remco Evenepoel start dit weekend met zijn comeback in het Critérium du Dauphiné. Daarna gaat het in gestrekte draf naar de Tour de France, nog steeds een van de hoofddoelen van Remco Evenepoel. Ploegleider Tom Steels laat zich uit over de zaak.

Sinds jaar en dag is het Critérium du Dauphiné de afspraak bij uitstek voor renners die naar de Tour de France trekken - al zijn er natuurlijk ook altijd die de aanloop via de Ronde van Zwitserland verkiezen. Maar toch: een belangrijke race.

En dus is de vraag: hoe goed is Remco Evenepoel al en hoe belangrijk is dat? "Het is moeilijk om daar een percentage op te kleven. We hebben nog vier weken, wat vrij lang is. Supergoed mag hij in de Dauphiné nog niet zijn."

© photonews

"Na de hoogtestage in de Sierra Nevada komt deze koers komt op het juiste moment in zijn opbouw na die val", is Tom Steels duidelijk in zijn analyse in De Zondag. Daarmee wordt toch enigszins voorzichtigheid gepredikt bij het team.

Fenomenale Evenepoel in superdagen

Toch is Steels meer dan onder de indruk van wat Evenepoel allemaal laat zien: "Remco is vrij uniek. Hij heeft een ijzersterk karakter, typisch voor ronderenners. Als het echt nodig is, kunnen zij nog een trapje verder gaan."

"En als hij een superdag heeft, is Remco fenomenaal." Nu is het hopen voor de Belgische supporters dat er in de Tour de France een 21-tal topdagen na elkaar volgen en we minstens mogen dromen van een mooi eindklassement.