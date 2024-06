📷 Mathieu van der Poel moet nog geduld koesteren, maar andere renners kunnen er in koers wel al volop van genieten

Mathieu van der Poel zet bij zijn zeges al eens zijn fiets in de verf. Andere renners kunnen nu al koersen met één van de elementen die ook Van der Poel wellicht zal verwelkomen.

Mathieu van der Poel is op training al gespot met wat wellicht een nieuwe Canyon Aeroad is, een nieuw frame op zijn fiets. Bij Van der Poel heeft het een donkergroene kleur. Het is aftellen naar het moment dat we hem hiermee in koers zien. Dat zou dan in de Tour de France moeten zijn, want dat is zijn volgende wedstrijd.

Nog even geduld oefenen dus. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck doet deze week mee aan de Dauphiné, maar het is Movistar dat al opvalt met zijn fietsen in de Franse rittenkoers. Canyon is immers ook fietsleverancier voor de Spaanse wielerformatie. Wie aandachtig was in rit 1, stelde op de Movistar-fietsen al het nieuwe frame vast.

© photonews

Bij Movistar is blauw de overwegende kleur. De buizen van de fiets zijn dan ook donkerblauw van kleur. Bij de accenten van de nieuwe Canyon Aeroad kan vastgesteld worden dat de nadruk ligt op nog meer aerodynamica. Vooral de vorm van het stuur en de staande achtervork zijn daar duidelijk op gericht.

Binnenkort zal wel duidelijk worden of ook Mathieu van der Poel op een volledig nieuw model rijdt of niet. Er zijn in deze periode van het jaar wel meerdere renners die zich op een nieuwe manier in het peloton presenteren, met hier en daar een wijziging aan de fiets. Ook over de fiets van Evenepoel was al heel wat te doen.