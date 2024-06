Ploegmaat spreekt klare taal over comeback van Evenepoel in Dauphiné

Vandaag wordt de derde rit in de Dauphiné gereden. Bij Soudal-QuickStep keken ze vooral uit hoe de comeback van Remco Evenepoel zou zijn.

De Dauphiné betekende de terugkeer van Remco Evenepoel in het peloton na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Tijdens het koersen had onze landgenoot alvast geen last. Enkel ‘s ochtends bij het opstaan heeft hij nog wat last. Bij het tijdrijden voelt hij de gevolgen van zijn verwondingen wel nog. Dat wordt uitkijken op woensdag.

Ook ploegmaat Ilan Van Wilder volgt de toestand van zijn ploegmaat op de voet op. “Ik kan moeilijk voor Remco praten, maar zijn herstel lijkt de goeie kant op te gaan. Op de fiets heeft hij geen last. Laat hem nu maar een weekje rustig zijn ding doen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel laat zich niet voorin het peloton zien, maar dat lijkt de stevige parallel te zijn met hoe Wout van Aert zijn comeback maakte in Noorwegen. Al moet je met meer rekening houden, zo geeft Van Wilder nog mee.

“Je mag ook niet vergeten dat we net uit hoogtestage komen. Het is heel normaal dat we hier nog niet top zijn. Zeker niet in zo'n sprint, want we hebben in Spanje vooral gefocust op de basis, met het oog op de Ronde van Frankrijk.”

“Het doet deugd om nu opnieuw intensiteit in de benen te krijgen en als we goeie uitslagen kunnen rijden, zullen we dat niet nalaten, maar het is niet dat we hier met grote ambities rondrijden. Het is allemaal onderdeel van de opbouw naar de Tour.”