Tegenstanders geloven woorden van Remco Evenepoel helemaal niet

Remco Evenepoel rijdt momenteel mee in de Dauphiné. Officieel is er geen enkele verwachting bij en van onze landgenoot.

Zowel Remco Evenepoel als Soudal-QuickStep waren formeel voor de start van de Dauphiné. Het was gewoon een test om te kijken hoe het met hem gaat na de valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Evenepoel startte dan ook zonder enige verwachtingen en ambities aan deze Franse rittenkoers, maar de tegenstanders geloven maar weinig van heel die komedie.

“Dit is de baby-Tour. Iederéén komt naar de Dauphiné om uit te vlooien hoe de conditie precies is na een trainingskamp op hoogte”, zegt Jack Haig van Bahrain Victorious heel erg duidelijk aan Het Nieuwsblad.

De Tour de France gaat deze maand nog van start in Firenze, dus veel tijd om nog bij te sturen is er niet meer. “Ben je nu in vorm, dan ben je dat waarschijnlijk ook in de Tour.”

Al is er nog een kleine opening om wat extra procentjes te pakken, maar meer zal dat niet zijn. “In tegenstelling tot de Ronde van Zwitserland heb je wel nog wat tijd om na de Dauphiné één en ander bij te werken in functie van de Tour.”

Wie er nu niet staat, zal dat in principe in de Tour ook niet zijn. Want zo werkt het nu eenmaal niet. De meeste renners die niet klaar zijn zouden dan ook niet starten in de Dauphiné. “Als je nu niet in conditie bent, dan moet je nog hard werken en wat geluk hebben dat alles nog goed komt.”